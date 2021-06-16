بلدية الغبيري واصلت جولاتها على مستودعات الأدوية والصيدليات

أعلنت بلدية الغبيري، في بيان، أنها "تواصل جولاتها الرقابية اليومية على مستودعات الأدوية والصيدليات التي تقع ضمن نطاقها البلدي من خلال فريق الرقابة الصحية وسلامة الغذاء بمواكبة من شرطة البلدية، وذلك منعا لاحتكار الدواء، لاسيما حليب الأطفال".وتناولت "ما تم تسجيله حتى اليوم من شح وتقنين في تسليم الصيدليات من الشركات المستوردة"، لافتة إلى "استنسابية الشركات في تسليم الكميات إلى الصيدليات من دون الالتفات إلى حاجات المواطنين الفعلية".