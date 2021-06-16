أسود: جدار القسطنطينية ينهار ومعه زعم الاعتدال والعيش المشترك والمناصفة والشراكة والميثاقية

غرد النائب زياد اسود عبر "تويتر": "جدار القسطنطينية ينهار ومعه زعم الاعتدال والعيش المشترك والمناصفة والشراكة والميثاقية، وهذا ليس بزلة لسان بل بمنهج مستدام ومكشوف، فجهاد محدلة الجهاد الاكبر وورقته البيضاء يسقط ثورته المقنعة المفتعلة على المؤسسات والفساد المالي وحقوق الناس مثل غيرة الديب على الحمل".