لبنان

مرجع بارز: الجيش لن ينهار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-06-2021 | 21:29
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علق مرجع سياسي وازن على ما يحكى عن احتمال انهيار الجيش، مؤكداً "أن هناك إصراراً سياسياً على تفادي الوصول إلى هذا السيناريو بأي شكل من الأشكال".
وقال المرجع لـ"لبنان24": "الجيش لن ينهار ولن نسمح بذلك أبداً وسيتم دعمه بكافة السبل، وهناك إجماع دولي على ذلك وحذار المساس بالمؤسسة العسكرية لأنها الملاذ الأخير لبقاء الدولة".

وأضاف: "أي حديث عن ضرب للجيش هو بمثابة إعلان فلتان أمني ما يعني انتهاء لبنان".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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