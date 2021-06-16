مرجع بارز: الجيش لن ينهار

علق مرجع سياسي وازن على ما يحكى عن احتمال انهيار الجيش، مؤكداً "أن هناك إصراراً سياسياً على تفادي الوصول إلى هذا السيناريو بأي شكل من الأشكال".وقال المرجع لـ"لبنان24": "الجيش لن ينهار ولن نسمح بذلك أبداً وسيتم دعمه بكافة السبل، وهناك إجماع دولي على ذلك وحذار المساس بالمؤسسة العسكرية لأنها الملاذ الأخير لبقاء الدولة".وأضاف: "أي حديث عن ضرب للجيش هو بمثابة إعلان فلتان أمني ما يعني انتهاء لبنان".