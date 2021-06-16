لبنان

"الوطنيون الأحرار": لعدم المشاركة في الإضراب غداً لهذا السبب

Lebanon 24
16-06-2021 | 15:00
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أكدت أمانة العمل في حزب الوطنيين الأحرار، في بيان، "التزام (الحزب) مطالب الناس المعيشية واصراره على ضرورة تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين بأكملها، وكما كنا قد أيدنا الاضراب غدا الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام، الى ان دخلت أحزاب السلطة التي امعنت في إنهيار الواقع اللبناني من كل جوانبه، لتغيير أهداف الاضراب وتسييسه. لذا نعلن عدم مشاركتنا في الإضراب والطلب من جميع الحزبيين الالتزام في هذا الموقف".

وختم البيان: "سنبقى دائماً إلى جانب الثورة الحقيقية ضد الطغمة الحاكمة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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