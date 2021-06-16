جمعية تجار صيدا وضواحيها: نؤيد تحرك الاتحاد العمالي

رأت "جمعية تجار صيدا وضواحيها"، في بيان، أن "بناء على توصيات الاجتماع المشترك بين الهيئات الاقتصادية ووفد الاتحاد العمالي العام، والذي سبقه اجتماع لجمعيات التجار في لبنان شاركت فيه جمعية تجار صيدا وضواحيها، ممثلة برئيسها علي الشريف، ومع تبنيها الكامل لما خرج به الاجتماعان من مقررات، وتضامنا مع الطبقة العاملة ومع كل القطاعات الانتاجية، تعلن تأييدها تحرك الاتحاد العمالي العام".ودعت التجار واصحاب المؤسسات التجارية في المدينة والجوار الى التضامن مع هذا التحرك بالتوقف عن العمل لساعة واحدة من الساعة 11:00 الى الساعة 12:00 ظهر غد الخميس.كما وقررت الجمعية المشاركة في الاعتصام الذي دعا اليه اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب، في ساحة الصيادين، على الواجهة البحرية لمدينة صيدا خلال الساعة المقررة لتوقف المؤسسات التجارية عن العمل.