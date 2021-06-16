لبنان

أزمة المحروقات مدار بحث بين رئيسي لجنتي الأشغال والاقتصاد وطليس

Lebanon 24
16-06-2021 | 15:06
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عقد اجتماع مساء اليوم ضم رئيس لجنة الأشغال والطاقة النائب نزيه نجم، ورئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، ومقرر لجنة الاقتصاد النائب علي بزي، والنائب محمد خواجة، ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس. وناقش المجتمعون ازمة المحروقات وسبل المعالجة واستعرضوا خطة اتحادات النقل الاصلاحية لتطوير ودعم هذا القطاع.
المصدر: الوكالة الوطنية
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