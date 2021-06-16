معلومات أمنية: تدابير احترازية حول هذه المؤسسات

مواكبةً للإضرابات النقابية والعمالية غداً، وردت معلومات للأجهزة الأمنية عن إمكانية دخول طوابير خامسة على التحركات، وخاصةً توجههم إلى محطات وقود تابعة لشركة معينة تحت ذريعة أن أحد السياسيين شركاء فيها.مصدر معني كشف لـ" لبنان ٢٤" أن الأجهزة الأمنية اتخذت تدابير احترازية حول المحطات الكبرى والأساسية للشركة، بالإضافة إلى أن الشركة أيضاً أخذت تدابير وقائية لعدم وقوع أي إشكال غداً .