تعقيباً على التقارير المتداولة التي تنسب له عن الجيش اللبناني...هذا ما أوضحه البنك الدولي

صدر عن البنك الدولي التوضيح الآتي: "تعقيباً على التقارير المتداولة في بعض وسائل الإعلام اليوم والتي تنسب إلى البنك الدولي بيانًا عن الجيش اللبناني، يؤكد البنك أنه لم يتم الإعلان عن مثل هذه التصريحات أو التقارير. ويكرّر البنك الدولي التحذيرات الأكثر شمولاً التي أبرزها "مرصد الإقتصاد اللبناني، لبنان يغرق (إلى المراكز الثلاثة الأولى)"، حول الظروف الاجتماعية والاقتصادية الأليمة التي لم يتم حلها من الكساد المتعمّد وهي تُهدّد بإخفاقات وطنية منهجية لها عواقب إقليمية وعالمية محتملة".