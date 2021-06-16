لبنان

اللواء إبراهيم استهل زيارته إلى روسيا بلقاءين في وزارة الخارجية ومجلس الدوما

Lebanon 24
16-06-2021 | 16:16
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الاتي: "باشر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم زيارته إلى روسيا اليوم الاربعاء بلقاءين في وزارة الخارجية ومجلس الدوما.

وفي هذا الاطار، استهل اللواء إبراهيم اجتماعاته في موسكو، التي وصلها أمس، بلقاء مع نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، تركز البحث خلاله على الوضع الحكومي وأهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت.

وتناولت المحادثات ايضا دور روسيا في مكافحة الإرهاب وأسبابه، وفي دعم موسكو للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، وفي امكان تسهيل دخول اللبنانيين إلى الأراضي الروسية من دون تأشيرة مسبقة.

كما تناول البحث موضوع الخروقات الإسرائيلية المتزايدة للسيادة اللبنانية واهمية دور موسكو في هذا المجال.

كذلك عقد اللواء إبراهيم اجتماعا مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، حيث أكد الاخير اهمية موقع لبنان بالنسبة لروسيا، وكشف أن اللجنة بصدد التحضير لزيارة وفد برلماني الى لبنان للاطلاع على الوضع والمساهمة في الدفع بالعملية السياسية إلى الامام، وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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