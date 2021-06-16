5 جرحى في حادث سير مروع في الجنوب

سقط 5 جرحى في حادث سير مروع مساء اليوم، على طريق عام النبطية الفوقا - كفرتبنيت.وتراوحت الإصابات بين متوسطة وخطرة، وقد عملت فرق من "كشافة الرسالة الاسلامية" و"الصليب الأحمر اللبناني" و"الهيئة الصحية الاسلامية" على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.كما وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا في الحادث.