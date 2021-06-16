لبنان

5 جرحى في حادث سير مروع في الجنوب

Lebanon 24
16-06-2021 | 16:59
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سقط 5 جرحى في حادث سير مروع مساء اليوم، على طريق عام النبطية الفوقا - كفرتبنيت.

وتراوحت الإصابات بين متوسطة وخطرة، وقد عملت فرق من "كشافة الرسالة الاسلامية" و"الصليب الأحمر اللبناني" و"الهيئة الصحية الاسلامية" على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

كما وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا في الحادث.
المصدر: الوكالة الوطنية
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