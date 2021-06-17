لبنان

الفار يلعب بعبّ مرجع كبير

Lebanon 24
17-06-2021 | 00:01
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بدأ "الفار" يلعب بعبّ مرجع كبير، على خلفية تبدّل في موقف مسؤول غير مدني، يحظى باهتمام دولي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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