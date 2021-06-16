مصادر الثنائي الشيعي لـ"اللواء": غير مسموح لباسيل أن يتحدّى برّي

قالت مصادر في الثنائي الشيعي لـ"اللواء" انه "غير مسموح لباسيل ان يتحدى الرئيس برّي، ويعرقل جهوده لحل الأزمة الحكومية".



ووصفت مصادر الثنائي لعبة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بالابتزاز الخاسر مع "حزب الله"، واصفة سلوكه بأنه تخطٍ لكل الخطوط الحمراء، الأمر الذي يضع تفاهم مار مخايل على الطاولة في ضوء حملات عونيين على "حزب الله" ممّا يجعل الطرفين يحضران لاجتماع عمل على هذا الصعيد..