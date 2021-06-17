خشية "لبنان القوي" من تحرّك الشارع

أعربت مصادر نيابية في تكتل "لبنان القوي" عبر "اللواء" عن الخشية من تحرّك الشارع، الذي تسعى إلى الابتعاد عنه، متخوفة من اندلاع حرائق سياسية، وعلى الأرض والمطالبة بوضع استقالة رئيس الجمهورية على الطاولة.