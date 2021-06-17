لبنان

خشية "لبنان القوي" من تحرّك الشارع

Lebanon 24
17-06-2021 | 00:17
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أعربت مصادر نيابية في تكتل "لبنان القوي" عبر "اللواء" عن الخشية من تحرّك الشارع، الذي تسعى إلى الابتعاد عنه، متخوفة من اندلاع حرائق سياسية، وعلى الأرض والمطالبة بوضع استقالة رئيس الجمهورية على الطاولة.
المصدر: اللواء
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