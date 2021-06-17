علوش ل"اللواء": لننتظر ونرَ

قال نائب رئيس تيار "المستقبل" الدكتور مصطفى علوش لـ "اللواء" تعليقاً على بيان الرئيس بري وماذا بعده: "ان الرئيس عون وجبران باسيل أوصلا الأمور الى هذا الوضع، والخطوة المقبلة بيد الرئيس الحريري الذي هو على تنسيق تام مع الرئيس بري في كل خطوة. لننتظر ونرَ".