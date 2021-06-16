لبنان

توتّر بعبدا مع "حزب الله" مرشّح للتصاعد

Lebanon 24
16-06-2021 | 18:04
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حاول الرئيس ميشال عون أن يستدرج "حزب الله" إلى جانبه، وعمل على تصعيد المواقف ضد الحزب، ووصل الأمر بتهديد احد قيادي "التيار الوطني الحر" بالخروج من اتفاق مار مخايل مع "حزب الله"، لكن بحسب ما تكشف مصادر متابعة قد تلقّى رسالة واضحة من "حزب الله"، تفيد بأنه لا يمكن تخييره بين الوقوف إلى جانب أي طرف، فهو يدعم نبيه بري، ويريد الحريري لرئاسة الحكومة، ويحرص على العلاقة مع رئيس الجمهورية.

ولا تخفي المصادر وجود توتّر في العلاقة بين عون وحزب الله، وهذا التوتر قابل لأن يتصاعد أكثر في المرحلة المقبلة، في حال استمرّ عون على النهج نفسه.
المصدر: الجريدة
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