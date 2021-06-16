الكيل طفح.. بري لم يعد قادراً على السكوت

رأت مصادر سياسية في تصريح لـ "القبس" الكويتية أن "لهجة بيان الرئيس نبيه بري ذكّرت بانتفاضة 6 شباط التي أسقطت اتفاق السلام مع الكيان الصهيوني، حيث يقرأ بين سطوره أن الكيل قد طفح ولم يعد بمقدور بري السكوت عن انتقادات واتهامات دأب فرق رئيس الجمهورية على تحميله إياها على خلفية دعمه الحريري".وتقول المصادر: "من يعرف الرئيس بري يدرك انه لن يتراجع، وهو اختار الذهاب بعيدا في معركته متسلحاً بالدستور، خصوصا لناحية أشارته الى ان المجلس النيابي هو من كلف الحريري، وأيضا في اشارته الى عدم دستورية تسمية رئيس الجمهورية للوزراء".