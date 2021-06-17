لبنان

مرحلة كسر عظم بين عون وبرّي

Lebanon 24
17-06-2021 | 02:59
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رأت مصادر سياسية عبر "العرب" أنّ "موقف رئيس مجلس النوّاب الشيعي يعكس تضايقا شديدا من تصرّفات ميشال عون ويشير إلى دخول العلاقة بينهما “مرحلة كسر العظم” مع ما يعنيه ذلك من قطيعة كاملة بينهما".

وأشارت إلى أن "برّي يعترض على إصرار ميشال عون على الحصول على الثلث المعطل في الحكومة عن طريق تسمية وزيرين مسيحيين إضافيين محسوبين عليه فيها".

ورأت أن "سعد الحريري، الذي كان هدّد بالاعتذار عن تشكيل حكومة، بات لديه الآن حليف قوي يدعم موقفه لجهة الإصرار على الاستمرار في مواجهة رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل من جهة والتمسّك بعرض تشكيلة جديدة من 24 وزيرا بالتفاهم مع برّي".
المصدر: العرب اللندنية
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