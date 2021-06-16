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لبنان
دور وحيد للمديرية العامة للنفط
Lebanon 24
16-06-2021
|
21:05
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نقلت مصادر متابعة ان الدور الوحيد الذي تلعبه المديرية العامة للنفط في تنظيم عمل قطاع المحروقات ومحطات البنزين، يتمثل في طلبها تخصيص بعض المحطات والتجار بالمحروقات في مناطق النفوذ السياسي لـ"التيار الوطني الحر".
المصدر: نداء الوطن
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المديرية العامة للنفط
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