انتقاد للفاو؟

انتقدت منظمات دولية الدور السلبي الذي تلعبه منظمة الاغذية والزراعة "الفاو" في ادارة البرامج المتعلقة بالقطاع الزراعي في لبنان، حيث تبين قيامها بتعيين عدد من الخبراء والاستشاريين من حصتها البالغة 5% من قيمة قرض البنك الدولي، المخصص لدعم صغار المزارعين بقيمة 10 ملايين دولار.