وزراء الى الانتخابات؟

يسعى عدد من الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الى تبني ترشيحهم من قبل بعض الاحزاب للانتخابات النيابية المقبلة، الامر الذي ينعكس على ادائهم الحكومي ومواقفهم ازاء الازمات الراهنة.