لبنان

وزراء الى الانتخابات؟

Lebanon 24
16-06-2021 | 21:09
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يسعى عدد من الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الى تبني ترشيحهم من قبل بعض الاحزاب للانتخابات النيابية المقبلة، الامر الذي ينعكس على ادائهم الحكومي ومواقفهم ازاء الازمات الراهنة.
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الانتخابات النيابية

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