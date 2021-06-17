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لبنان
"شرشحة" رئاسية: "الأكثرية" تنهش بعضها
Lebanon 24
17-06-2021
|
05:56
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كتبت" نداء الوطن": بلغ نهج أهل الحكم الدرك الأسفل على مقياس سدة المسؤولية بعدما طغت أمس أجواء "شرشحة" رئاسية بين حليفي "حزب الله" وتوأمَيْ حكمه في بعبدا وعين التينة، على وقع تقاذف بيانات القدح والذمّ بين الرئاستين الأولى والثانية، في صورة سوريالية ظهّرت للعيان انعكاسات التشقق والشقاق في مرآة الأكثرية الحاكمة.
فبعد مراكمة طويلة للطاقة السلبية بين الجانبين، فجّرت شرارة التأليف شحنة "الكيمياء المفقودة" بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، فانبرى كل منهما للآخر تشهيراً بسوءاته الدستورية، واستعرت على الأثر نيران الردود والردود المضادة بين الجبهتين على أرض المعركة الحكومية، بعدما كان عون قد بادر أمس الأول إلى إشعال فتيل "حرب الصلاحيات" مع بري باعتباره تجاوز حدوده الدستورية في "التدخّل" بملف التأليف، ليعيد الثاني أمس "تحجيم" الأول من خلال التشديد على كونه "فاقد الإرادة" في قرار التكليف المنبثق حصراً من إرادة مجلس النواب، مع التأكيد على عدم أحقيته دستورياً "بوزير واحد".
وما إن كشف بري المستور من مفاوضات التشكيل والمحاصصة حيث "القاضي راضي طالما ارتفع عدد الوزراء إلى 24"، في إشارة إلى عون الذي طالب بتوسيع تشكيلة الـ 18 وزيراً ثم عاد فأصرّ على "8 وزراء + 2" في تشكيلة الـ 24 وزيراً، حتى سارعت رئاسة الجمهورية إلى الرد باتهام بري بالسعي إلى "تهميش دور رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته وتعطيل دوره واقصائه"، من خلال القول بعدم أحقيته بالتمثيل الوزاري.
ولم يتأخر بري في نزع الصدقية والمصداقية عن الحجة العونية، مذكراً رئيس الجمهورية بأنه "هو صاحب القول بعدم أحقية رئيس الجمهورية بأية حقيبة وزارية او وزارة" إبان عهد الرئيس ميشال سليمان، الأمر الذي ردّ عليه عون باعتبار ذلك ناجماً عن عدم امتلاك سليمان "أي تمثيل نيابي ولم يكن يحظى بدعم أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب كما هي حال الرئيس عون حالياً". فعاد بري إلى الرد على الرد بسؤال: "طالما الأمر كذلك لماذا أعلن "التكتل" (لبنان القوي) أنه لن يشارك (في الحكومة) ولن يعطي الثقة"؟ لها… وفي الوقت نفسه يريد حصة الثلث المعطل فيها!".
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