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لبنان
طرح حكومي جديد لعون خلال أيام
Lebanon 24
17-06-2021
|
05:54
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افادت "الانباء" ان الرئيس ميشال يحضّر لتقديم طرح سياسي جديد حول تشكيل الحكومة. وتؤكد المعلومات أن عون سيتقدم بطرح في الأيام المقبلة لتشكيل حكومة إنقاذ، الهدف من هذا الطرح سيكون الإشارة بشكل غير مباشر إلى أن رئيس الجمهورية لا يريد سعد الحريري لرئاسة الحكومة. وأن الحريري لا يمكن أن يكون رئيساً لحكومة الإنقاذ.
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