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لبنان
وزيرة العدل تطلب اجتماع مجلس الوزراء لبتّ مصير سلامة
Lebanon 24
16-06-2021
|
23:05
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كتب حسين عليق في"الاخبار": "قبل أيام، بعثت وزيرة العدل، ماري كلود نجم، بكتاب إلى رئاسة الحكومة، تقول فيه إن سلامة مشتبه فيه بتحقيقات تجريها النيابة العامة التمييزية في لبنان، فيما هو مشتبه فيه في سويسرا ومُلاحق في فرنسا، وفُتِحت بشأن أعماله تحقيقات في دول أخرى. وأشارت نجم إلى أن أموال سلامة وممتلكاته مجمّدة في عدد من دول العالم، سواء بطلب من سلطاتها القضائية، أو بطلب من النيابة العامة اللبنانية.
واقترحت نجم على رئاسة الحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء، من أجل بتّ مصير سلامة. مصادر السرايا الحكومية قالت إن الرئيس حسان دياب أرسل كتاب نجم إلى كل من وزير المالية والمدعي العام التمييزي لاستطلاع رأيهما. ورأت المصادر أن رسالة وزيرة العدل «استعراضية»، وخاصة أنها «تتضمّن إشارة إلى أنّ الشبهات بحق الحاكم لم تثبت بعد كونها لم تصدر بحكم محكمة»، وأنها تهدف إلى «إحراج رئيس الحكومة واستدراجه إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، من باب النكاية بالرئيس سعد الحريري». وتوقّعت مصادر سياسية رفيعة المستوى ألّا يوافق دياب على انعقاد مجلس الوزراء.
بالتزامن مع ذلك، كانت مصادر قصر بعبدا تقول إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تلقى «نصائح» من شركاء له في السلطة، «بعدم الضغط على سلامة، لأن استمرار فتح ملفات له سيؤدي إلى انهيار ما تبقى في البلد».
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