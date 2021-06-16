24
o
بيروت
27
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
التعايش بين عون والحريري ينتظر تسوية خارجية كبرى
Lebanon 24
16-06-2021
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت أكثر من جهة سياسية لـ«البناء» أن «مساعي تأليف الحكومة دخلت في العناية الفائقة ولم يعد يجدي مدّها بحقن التنفس الاصطناعي، إذ بات واضحاً أننا أمام أزمة ثقة بين الرئيسين عون والحريري وإمكانية التعايش بينهما في حكومة واحدة باتت شبه مستحيلة إلا في إطار تسوية خارجية كبرى يدخل فيها الأميركي بقوة في الملف اللبناني وتضغط على كامل الأطراف لتقديم التنازلات وتسهيل تأليف الحكومة، وسوى ذلك مجرد لعب وتصفية حسابات في الوقت الضائع بانتظار ما ستفرزه المفاوضات والقمم الدولية والإقليمية».
ولفت مصدر مقرب من بعبدا لـ«البناء» إلى أن «الحريري لا يريد تأليف الحكومة بسبب الرفض السعودي له وقد أكد ذلك أكثر من مسؤول دولي روسي وعربي، ولذلك يتذرع الحريري بحجج واهية ويرمي كرة التعطيل على رئيس الجمهورية لكي يتهرب من المسؤولية والضغط أمام الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي». وتساءلت إلى متى سيبقى الحريري متمسكاً بورقة التكليف فيما لا يستطيع التأليف طيلة ثمانية أشهر؟ وهو يعرف أن البلد على حافة الانهيار ويحتاج الى حكومة لإنقاذه ومنعه من الانفجار»؟.
ولم تُسجل أية لقاءات أو اتصالات بين أطراف السجال، لفتت زيارة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الى عين التينة، حيث التقى الرئيس بري وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.
تابع
الأكثر قراءة
ظهرت بأزرار مفتوحة.. إطلالة مثيرة لنادين نسيب نجيم تُحدث ضجة على مواقع التواصل (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بأزرار مفتوحة.. إطلالة مثيرة لنادين نسيب نجيم تُحدث ضجة على مواقع التواصل (صورة)
02:00 | 2021-06-16
16/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
03:30 | 2021-06-16
16/06/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 5 أبراج قد يعيشون صيفاً واعداً في 2021.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
مواليد 5 أبراج قد يعيشون صيفاً واعداً في 2021.. هل أنت من بينها؟
02:00 | 2021-06-16
16/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا رعيدي سيلفي من الحمام بفستان قصير أسود (صورة)
Lebanon 24
مايا رعيدي سيلفي من الحمام بفستان قصير أسود (صورة)
04:00 | 2021-06-16
16/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه الملحوظ أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه الملحوظ أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:37 | 2021-06-16
16/06/2021 02:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:45 | 2021-06-17
اضراب المحامين أضّر بهذا الملف واتصالات للمعالجة
01:35 | 2021-06-17
عائلة الكسّار في ببنين - عكّار تشكر لملك الأردن احتضان الطفلة سهيلة
01:30 | 2021-06-17
الفرزلي لـ"لبنان24": الحل الأمثل تشكيل حكومة برئاسة الحريري
01:15 | 2021-06-17
حزب الله "يقاصص" باسيل وهذا ما فعله
01:06 | 2021-06-17
"الإضراب الأوسع".. هذه خارطة الطرقات المقطوعة حتى الساعة (صور)
01:00 | 2021-06-17
السجال الرئاسي: قطيعة نهائية ام مدخل للحل؟ بيت الوسط ينتظر وميقاتي يدعم بري
فيديو
"شاومي" تطلق أحد أفضل هواتفها قريباً.. وهذه ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تطلق أحد أفضل هواتفها قريباً.. وهذه ميزاته! (فيديو)
08:00 | 2021-06-16
17/06/2021 08:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
03:30 | 2021-06-16
17/06/2021 08:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مجدداً جومانا مراد في نوبة بكاء بسبب الانتقادات التي طالتها بعد وفاة ابنتها.. وهذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
مجدداً جومانا مراد في نوبة بكاء بسبب الانتقادات التي طالتها بعد وفاة ابنتها.. وهذا ما قالته (فيديو)
02:00 | 2021-06-16
17/06/2021 08:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact