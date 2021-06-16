طعنوه في وجهه وظهره.. ماذا جرى في التبانة؟

وصل إلى المستشفى الاسلامي في طرابلس المدعو "م.ح" مصاباً بطعنات سكين في وجهه واسفل ظهره وذلك نتيجة اشكال فردي في محلة التبانه - الحارة البرانية.



وبعد تلقيه العلاج المناسب، وصف الأطباء حالته بالمستقرة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".