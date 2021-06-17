حزب الله "يقاصص" باسيل وهذا ما فعله

قالت مصادر مطلعة "ان حزب الله عمم على نوابه وقيادييه عدم التواصل مع "التيار الوطني الحر" تعبيرا عن الاستياء الشديد من عدم تجاوب رئيس "التيار" جبران باسيل مع نصائح الحزب والمبادرات التي قام بها لحل الازمة الحكومية".

وفي سياق متصل نفت مصادر قريبة من "حزب الله" ما تردّد عن لقاءات أو اتصالات أجراها في الساعات الاخيرة في سياق مسعى لتخفيف التشنج بين بري وعون، في نفي واضح لـ" تسريبة اعلامية" عن "إيفاد رئيس وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا إلى منزل النائب باسيل، لاحتواء الخطاب المتصاعد والعودة إلى لغة الحوار".

قالت مصادر في الثنائي الشيعي انه "غير مسموح لباسيل ان يتحدى الرئيس برّي، ويعرقل جهوده لحل الأزمة الحكومية".

في المقابل تحدثت "مصادر التيار الاعلامية " عن "تواصل رفيع المستوى ستشهده الساعات القليلة المقبلة، يؤمل ان يكون له انعكاس إيجابي على الوضع العام".

وفي السياق كان لافتا ان باسيل تقصد امس بعد اجتماع اللجان المشتركة جلسة لمناقشة قانون البطاقة التمويلية في مقر المجلس، الحديث الى الاعلام لتمرير عدة مواقف " للتهدئة" منها " نحن مع تأليف الحكومة بسرعة برئاسة الرئيس سعد الحريري، فهذا الخيار نحن ملزمون به بالدستور ونتمنّى حصول مبادرة سريعة بأخذ الخطوات اللازمة لأنّ الأهم هو موضوع الاصلاحات".

وأضاف: "نريد حكومة تقوم بالاصلاحات، والى حين حصول هذا الامر وهو واجب وضروري وسريع يمكن للمجلس القيام بعمل كبير وإقرار الكثير من القوانين لحل الكثير من مشكلات اللبنانيين".