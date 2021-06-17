اضراب المحامين أضّر بهذا الملف واتصالات للمعالجة

أشار مصدر حقوقي لـ" لبنان 24" الى أن الإضراب المفتوح الذي أعلنته نقابة المحامين في بيروت تحت عنوان "الى أن يصحح القضاء علاقته معنا" وطلب خلاله النقيب ملحم خلف من المحامين التقيّد به بشكل كلي، ما عدا المراجعات المتعلقة بالمهل، بدأت إرتداداته تظهر وإن بشكل غير مباشر، على مسار التحقيقات في جريمة إنفجار مرفأ بيروت.

وعُلم في هذا الصدد أن أحد المدعى عليهم في الملف تمنّع عن المثول أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بحجة عدم حضور محاميه، وهذا حق له يلحظه القانون.

ويضيف المصدر "هناك توجه نحو التفاوض مع النقيب خلف لإستثناء قضية إنفجار المرفأ من إضراب المحامين ، لأن هذا الأمر يعيق مسار التحقيق أو أقله يستمهله الى أجل غير محدد."