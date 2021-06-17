"الإضراب الأوسع".. هذه خارطة الطرقات المقطوعة (صور)

يشهد لبنان اليوم أوسع إضراب دعا إليه الاتحاد العمالي العام، ولاقى تأييداً من الأحزاب الحاكمة، إلى جانب قوى ونقابات عاملة، وذلك رفضاً للانهيار وللمطالبة بتأليف حكومة اختصاصيين.

وصباح اليوم، أعلنت غرفة "التحكم المروري" على "تويتر" أنّ محتجين عمدوا إلى قطع السير على تقاطع جامع عبد الناصر كورنيش المزرعة بالاتجاهين حيث تم تحويل السير من جسر البربير باتجاه تقاطع بشارة الخوري.

قطع السير على تقاطع جامع عبد الناصر #كورنيش_المزرعة بالاتجاهين وتحويل السير من جسر #البربير باتجاه تقاطع بشارة الخوري — التحكم المروري (@tmclebanon) June 17, 2021

من جانبها، أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ محتجين قطعوا طريق شارع المدارس وبلدية طرابلس، في حين بدأ عمال البلدية بالتجمع.

وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير عند تقاطع عزمي طرابلس من قبل بعض المحتجين وتحويله الى الطرقات المجاورة.

وفي عكار، قطع عدد من المحتجين طريق عام حلبا محلّة مفرق الحصنية بالاتجاهين بالشاحنات إحتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي.

وفي خلدة، أفادت الوكالة الوطنية عن إقفال جسر خلدة - طريق المطار بكل متفرعاته بالإطارات المشتعلة والعوائق والأحجار أمام السيارات، مع وقوع إشكالات عديدة بين المتظاهرين والمواطنين بسبب منعهم من العبور. ولم تفلح القوى الأمنية في فتح الطرق.