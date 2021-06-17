لبنان

"الإضراب الأوسع".. هذه خارطة الطرقات المقطوعة (صور)

Lebanon 24
17-06-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-834006-637595142483634091.jpg
Doc-P-834006-637595142483634091.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشهد لبنان اليوم أوسع إضراب دعا إليه الاتحاد العمالي العام، ولاقى تأييداً من الأحزاب الحاكمة، إلى جانب قوى ونقابات عاملة، وذلك رفضاً للانهيار وللمطالبة بتأليف حكومة اختصاصيين.
 
وصباح اليوم، أعلنت غرفة "التحكم المروري" على "تويتر" أنّ محتجين عمدوا إلى قطع السير على تقاطع جامع عبد الناصر كورنيش المزرعة بالاتجاهين حيث تم تحويل السير من جسر البربير باتجاه تقاطع بشارة الخوري. 
 
 
من جانبها، أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ محتجين قطعوا طريق شارع المدارس وبلدية طرابلس، في حين بدأ عمال البلدية بالتجمع. 
 
 

وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير عند تقاطع عزمي طرابلس من قبل بعض المحتجين وتحويله الى الطرقات المجاورة.

 

وفي عكار، قطع عدد من المحتجين طريق عام حلبا محلّة مفرق الحصنية بالاتجاهين بالشاحنات إحتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي.

 
 
 
 
 

وفي خلدة، أفادت الوكالة الوطنية عن إقفال جسر خلدة - طريق المطار بكل متفرعاته بالإطارات المشتعلة والعوائق والأحجار أمام السيارات، مع وقوع إشكالات عديدة بين المتظاهرين والمواطنين بسبب منعهم من العبور. ولم تفلح القوى الأمنية في فتح الطرق.

 

وفي بيروت أيضاً، تم قطع الطريق عند تقاطع الكولا إلى الروشة بالعوائق والسيارات.

 

 

أما في البقاع، فقام عدد من المحتجين بقطع الطريق الدولية في شتورا.

 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2021-06-17
03:50 | 2021-06-17
03:45 | 2021-06-17
03:39 | 2021-06-17
03:30 | 2021-06-17
03:30 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website