"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)

يشهد لبنان اليوم أوسع إضراب دعا إليه الاتحاد العمالي العام، ولاقى تأييداً من الأحزاب الحاكمة، إلى جانب قوى ونقابات عاملة، وذلك رفضاً للانهيار وللمطالبة بتأليف حكومة اختصاصيين.

وصباح اليوم، أعلنت غرفة "التحكم المروري" على "تويتر" أنّ محتجين عمدوا إلى قطع السير على تقاطع جامع عبد الناصر كورنيش المزرعة بالاتجاهين حيث تم تحويل السير من جسر البربير باتجاه تقاطع بشارة الخوري.

وفي خلدة، أفادت الوكالة الوطنية عن إقفال جسر خلدة - طريق المطار بكل متفرعاته بالإطارات المشتعلة والعوائق والأحجار أمام السيارات، مع وقوع إشكالات عديدة بين المتظاهرين والمواطنين بسبب منعهم من العبور. ولم تفلح القوى الأمنية في فتح الطرق.

وفي بيروت أيضاً، تم قطع الطريق عند تقاطع الكولا إلى الروشة بالعوائق والسيارات.

الا ان القوى الأمنية فتحت مسارب فرعية للسيارات تحت جسر الكولا بسبب الزحمة الخانقة، وذلك بعد مفاوضات مع المحتجين الذين اقفلوا الطرق بمستوعبات النفايات بالكامل.

من جانبه، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، في التجمع المركزي من امام مقر الاتحاد، "الساسة الى ان يتوقفوا عن التراشق والاتهامات والمحاصصة ويبادروا إلى تأليف حكومة إنقاذ".





وقال: "ما يحصل يخرج عن نطاق العقل لذلك توقفوا عن سياسة القتل بحق الشعب اللبناني وبادروا فورا إلى تنازلات".



اضاف: "ما نراه اليوم من انهيار للمنظومات التربوية، الصحية، البيئية والاقتصادية والحد الأدنى بات يساوي 30 دولارا، علينا التصدي لهذا الوضع بالتكافل من أجل الحفاظ على عمال لبنان وكل فئات الشعب اللبناني وهذا لا يتحقق الا بوجود حكومة انقاذ".



واكد ان "لا شيء أكبر من الوطن ولا شيء اكبر من لبنان، يجب ان ندافع عنه وطنا نهائيا لجميع اللبنانيين، وما يمارس علينا اليوم هو تهجير من وطننا ومحاولة قتل من دون رصاص".



وفي الدورة، نفذ الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان وقفة تضامنية عند مستديرة الدورة، استجابة لدعوة الاتحاد العمالي العام الى الاضراب والتظاهر، وقطعوا الطريق لبعض الوقت بالسيارات والفانات ما ادى الى زحمة سير في المكان وتم تحويل السير الى الطرق الداخلية.

وتحدث رئيس الاتحاد مروان فياض، فجدد المطالبة "بتأليف حكومة انقاذ وطني"، مشيرا الى ان "تحرك اليوم هو بداية لاعتصام شامل اذا لم تلب المطالب، وخصوصا موضوع صرف سعر الدولار وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية واذلال الشعب والسائقين امام محطات الوقود والصيدليات والمصارف".

بعد ذلك توجه المشاركون في مسيرة سيارة الى كورنيش النهر للمشاركة في التجمع المركزي امام مقر الاتحاد العمالي العام.

الشمال

من جانبها، أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ محتجين قطعوا طريق شارع المدارس وبلدية طرابلس، في حين بدأ عمال البلدية بالتجمع. وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير عند تقاطع عزمي طرابلس من قبل بعض المحتجين وتحويله الى الطرقات المجاورة. وفي عكار، قطع عدد من المحتجين طريق عام حلبا محلّة مفرق الحصنية بالاتجاهين بالشاحنات إحتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي.

البقاع

أما في البقاع، فقام عدد من المحتجين بقطع الطريق الدولية في شتورا، ولكن لاحقا أعيد فتحها.