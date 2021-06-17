لبنان

عائلة الكسّار في ببنين - عكّار تشكر لملك الأردن احتضان الطفلة سهيلة

Lebanon 24
17-06-2021 | 01:35
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شكرت عائلة الكسّار في ببنين - عكّار ورئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار لملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين احتضان الطفلة سهيلة الكسار وعلاجها.

وقالت في بيان: "ليس غريبا على ملك الأردن الشقيق، أن يسمع صرخة الأب المظلوم والأم المفجوعة لما آلت إليه أحوال طفلتهما سهيلة التي أصابها رصاص الغدر الطائش. فجلالة ملك الإنسانية حفظه الله، كان السباق في رعاية سهيلة واحتضانها لعلاجها وعودتها سالمة إلى أهلها، وهو المحب للبنان وشعبه".

أضافت :"نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى الملك عبدالله الثاني وعائلته الكريمة، ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في قيادة المملكة الأردنية الهاشمية إلى بر الأمان. كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى السفيرة الغالية ترايسي شمعون، التي بادرت وسعت وتواصلت مع الملك في خصوص قضية الطفلة سهيلة الكسار، ولا زالت تتابع حالتها سواء أكان ذلك مع عائلتها في لبنان أو حتى خلال وجودها للعلاج في المملكة الأردنية الهاشمية".

وختمت: "إن الطفلة المظلومة سهيلة تتابع علاجها في مملكة الإنسانية والمحبة برعاية الملك عبدالله الثاني، فجزيل الشكر والتقدير لجلالته وتحية محبة وتقدير من لبنان إلى الأردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا. ولا ننسى أن نشكر قناة MTV والمراسلة زينة شمعون التي ساهمت في إيصال الصوت للرأي العام اللبناني والعربي، والشكر موصول للصليب الأحمر ولكل من دعم قضية سهيلة منذ البداية".
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