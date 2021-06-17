لبنان

رئاسة الجمهورية متخوفة من امرين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-06-2021 | 09:15
A-
A+
Doc-P-834014-637595169068278029.jpg
Doc-P-834014-637595169068278029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تقول اوساط قريبة من قصر بعبدا "ان الرفض الممنهج لكل الطروحات التي يقدمها رئيس الجمهورية لحل الازمة الحكومية يؤشر الى نية مبطنة لدى الاطراف الاخرى بتنفيذ مخطط لافشال العهد  نهائيا وصولا الى اسقاطه، وهذا ما تجلى في ما تسميه الاوساط" الحلف الجهنمي" بين الرئيسين بري والحريري.

 

وتضيف الاوساط" ان المؤسف في الموضوع وقوف حزب الله" على الحياد" رغم كل المسار الطويل من العلاقة بينه وبين الرئيس عون  والتيار الوطني الحر".

 

واشارت الاوساط الى انه" لم يكن صدفة  تضمين بيان بعبدا امس اشارة الى "ان ثمة من لم يغفر بعد لاستعادة الحضور والدور بعد سنين التنكيل والاقصاء منذ العام 1990 حتى العام 2005"، وهذه العبارة كان القصد منها التحذير من اي مخطط لاعادة الامور الى ما كانت عليه سابقا".

 

وقالت المصادر "يخطئ من يعتقد ان الرئيس عون هو من طينة من يخشون التحدي ، وهو صاحب القول الشهير في اواخر الثمانينيات " فيكن تسحقوني بس ما فيكن تاخدو توقيعي".

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2021-06-17
04:00 | 2021-06-17
03:50 | 2021-06-17
03:45 | 2021-06-17
03:39 | 2021-06-17
03:30 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website