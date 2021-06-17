رئاسة الجمهورية متخوفة من امرين

تقول اوساط قريبة من قصر بعبدا "ان الرفض الممنهج لكل الطروحات التي يقدمها رئيس الجمهورية لحل الازمة الحكومية يؤشر الى نية مبطنة لدى الاطراف الاخرى بتنفيذ مخطط لافشال العهد نهائيا وصولا الى اسقاطه، وهذا ما تجلى في ما تسميه الاوساط" الحلف الجهنمي" بين الرئيسين بري والحريري.

وتضيف الاوساط" ان المؤسف في الموضوع وقوف حزب الله" على الحياد" رغم كل المسار الطويل من العلاقة بينه وبين الرئيس عون والتيار الوطني الحر".

واشارت الاوساط الى انه" لم يكن صدفة تضمين بيان بعبدا امس اشارة الى "ان ثمة من لم يغفر بعد لاستعادة الحضور والدور بعد سنين التنكيل والاقصاء منذ العام 1990 حتى العام 2005"، وهذه العبارة كان القصد منها التحذير من اي مخطط لاعادة الامور الى ما كانت عليه سابقا".

وقالت المصادر "يخطئ من يعتقد ان الرئيس عون هو من طينة من يخشون التحدي ، وهو صاحب القول الشهير في اواخر الثمانينيات " فيكن تسحقوني بس ما فيكن تاخدو توقيعي".