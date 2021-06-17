يقوم بتشغيل أطفال في التسوّل وبيع الورد.. هذا ما كشفته التسجيلات!

كتب المحرر القضائي:

بعد اطلاع الهيئة الإتهامية في بيروت على تقرير النيابة العامة الإستئنافية الذي تطلب بموجبه إتهام المدعى عليه مصطفى.ش (سوري الجنسية) بالجناية المنصوص عليها في المادة ٥٨٦ المعدّلة فقرتها الثالثة من قانون العقوبات، تبيّن من خلال الوقائع أن دورية من مفرزة إستقصاء بيروت سلّمت الى فصيلة النهر المدعى عليه مصطفى بعد أن تم توقيفه على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو" لإقدامه على تشغيل أطفال في التسوّل وبيع الورد في محلة مار مخايل، وضبطت بحوزته ٦١٤ دولار أميركي وجهاز خليوي تبيّن للدورية أنه يحتوي على تسجيلات ورسائل صوتية تؤكد قيامه بتوزيع القاصرين على مناطق في بيروت وخارجها للتسوّل.

وبإستماع المدعى عليه من قبل القائم بالتحقيق في فصيلة النهر، أفاد أنه يعمل في بيع الورد بعد أن يشتريه من مشاتل عدة، ويعطيه لولديه عبدالله ( ١٦ عاماً) وعبد القادر ( ١٥ عاماً)، وللمدعو رواد وهو "قزم"، وأن الأخير يشتري منه يومي السبت والأحد نحو ١٥٠ وردة لبيعها في محلة مار مخايل، وأنه يزود أم محمد التي لديها ثلاث فتيات يبعن الورد أيضاً، وهي بدورها توزعه على "النَوَر" في محلة شاتيلا لبيعه.

كما أفاد أن أبو محمد هو سائق تاكسي يقوم بإيصال الأولاد وأحياناً يقوم هو بدفع إجرته، وأن إبن شقيقته عبيدة يعمل في بيع الورد وتبادل الرسائل بينهما لمراقبة الشارع والإفادة عن حركته.

وتبيّن أنه خلال التحقيق تم الإستماع الى محمد.غ الذي أشار الى أنه يعرف المدعى عليه منذ ثلاث سنوات، وهو يقوم بنقل الأولاد المتسولين من محلة السبتية قرب منزل أبو سلة الى محلة البيال وسد البوشرية، وأن مهمة المدعى عليه هي ترتيب وتوضيب الورد وتسليمه الى الأطفال، وأنه حديثاً إنضمت الى الأطفال بنات أم محمد.

وبخلاصة التحقيقات الأولية والإستنطاقية، قررت الهيئة الإتهامية بالإتفاق، إتهام المدعى عليه مصطفى.ش بجناية المادة ٥٨٦ عقوبات، وإصدار مذكرة إلقاء القبض بحقه، وإحالته على محكمة الجنايات في بيروت لأجل محاكمته بما إتهم به وإحضاره الى محل التوقيف الكائن لديها، وتضمينه الرسوم والنفقات كافة.