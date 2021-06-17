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لبنان
ممر خاص للنساء
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-06-2021
|
11:30
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عمد عدد من محطات الوقود في الشمال الى تخصيص ممرّ خاص للنساء للتزود بالوقود لعدم الوقوف بالطوابير.
المصدر: لبنان 24
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