لبنان

ممر خاص للنساء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-06-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-834019-637595175651754688.jpg
Doc-P-834019-637595175651754688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عمد عدد من محطات الوقود في الشمال الى تخصيص ممرّ خاص للنساء للتزود بالوقود لعدم الوقوف بالطوابير.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
وزارة الاقتصاد تابعت جولاتها على محطات الوقود والسوبرماركات في الشمال وهذا ما تم كشفه
lebanon 24
17/06/2021 13:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أصدرت قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار قراراً يقضي بمنع تسليم مادة المازوت لعشر محطات محروقات في الشمال
lebanon 24
17/06/2021 13:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة كهرباء لبنان الشمالي حذرت من استمرار سرقة محطاتها
lebanon 24
17/06/2021 13:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الذل مستمر.. زحمة أمام محطات الوقود في الشمال
lebanon 24
17/06/2021 13:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

محطات

الشمال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2021-06-17
06:06 | 2021-06-17
06:00 | 2021-06-17
05:58 | 2021-06-17
05:22 | 2021-06-17
05:00 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website