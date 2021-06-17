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لبنان
لهذا السبب عون لا يريد "حكومة الحريري"!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-06-2021
|
10:15
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يقول مرجع سياسي كبير إنّ رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، لا يريد تشكيل حكومة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري على اعتبار أنّ رئيس الجمهورية اليوم، وفي ظلّ الفراغ القائم، هو المتحكّم بمفاصل السلطة التنفيذية بدءاً من الأمور المتعلقة بحياة الناس ويومياتهم من أزمات البنزين والدواء وغيرها، وصولاً إلى الملفات الكبرى كمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
ويرى المرجع أنّ رئيس الجمهورية لن يتخلّى بسهولة عن هذه "الصلاحيات المكتسبة" لأجل حكومة تكون على "ذوق" الرئيس الحريري.
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