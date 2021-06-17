"حزب الله" بين "باب" صندوق النقد و"شباك" الأميركان!

تقول أوساط سياسية مراقبة إنّ "حزب الله" لا يحبّذ تشكيل حكومة ستذهب إلى مفاوضة صندوق النقد الدولي لتطلب المساعدة للبنان.

وبالنسبة للحزب، وفق ما تنقل الأوساط السياسية، فإنّ "دخول صندوق النقد الدولي من الباب يعني دخول الأميركان من الشباك"، وهو ما لا يمكن أن يقبل به "حزب الله" ولا سيما أنّ المفاوضات النووية في فيينا لم تختتم بعد.