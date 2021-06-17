سرق مجوهرات بقيمة 150 ألف دولار من منزل.. فوقع وشريكه بقبضة "المعلومات"

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغا جاء فيه:

"بتاريخ 9-6-2021، أقدم مجهول على الدخول إلى منزل مواطنة في بلدة عقتانيت - جنوب صيدا وسرق من داخله مبلغاً مالياً ومصاغًا ذهبيًا ومجوهرات وألماس وساعات ثمينة قدرت قيمتها بـ/150/ ألف دولار أميركي.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر وباشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية لتحديد هوية المتورطين.



بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت القطعات المذكورة من كَشف هوية الفاعلَين وهما:



- ع. ا. ن. (مواليد عام 1982، لبناني) وهو أحد أقارب الضحية.

- ر. د. (مواليد العام 1996، فلسطيني)