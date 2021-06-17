لبنان

بيان هام من "طيران الشرق الأوسط" بشأن السفر إلى أوروبا.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
17-06-2021 | 07:39
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أعلنت "شركة طيران الشرق الاوسط -الخطوط الجوية اللبنانية"، لزبائنها أنّ الاتحاد الأوروبي قد صنف لبنان ضمن فئة "البلدان البيضاء" بالنسبة إلى وباء "كورونا".
 
وأوضحت في بيان أنّ "هذا القرار الإيجابي لا يعني تلقائياً السماح بسفر اللبنانيين الحائزين على تأشيرة سياحية "Visa Type C" إلى مختلف دول الإتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب انتظار قرار كل دولة على حدة".
 
وطلبت من المسافرين "التأكد من شروط الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي قبل تنظيم رحلاتهم عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3zIsswy".
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا وقبرص هما الدولتان الاوروبيتان اللتان تسمحان حالياً بدخول اللبنانيين حاملي تأشيرة سياحية "Visa Type C" الى أراضيهما و ينتظر أن يطبق هذا القرار من قبل عدد من الدول الأوروبية.
 
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