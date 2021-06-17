تحليق مروحي للجيش فوق البداوي على علوٍّ منخفض

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لبنان
تحليق مروحي للجيش فوق البداوي على علوٍّ منخفض
Lebanon 24
17-06-2021
|
07:50
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تشهد منطقة البداوي - الملولة في الشمال تحليقاً للطيران المروحي التابع للجيش على علو منخفض، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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