لبنان

تحليق مروحي للجيش فوق البداوي على علوٍّ منخفض

Lebanon 24
17-06-2021 | 07:50
A-
A+
Doc-P-834046-637595241198461455.jpg
Doc-P-834046-637595241198461455.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد منطقة البداوي - الملولة في الشمال تحليقاً للطيران المروحي التابع للجيش على علو منخفض، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بشارة الأسمر: أين البطاقة التمويلية؟ ما يحصل يخرج عن نطاق العقل لذلك توقفوا عن سياسة القتل بحق الشعب اللبناني وبادروا فوراً إلى تنازلات
lebanon 24
17/06/2021 13:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الإتحاد العمالي بشارة الأسمر: لا شيء أكبر من الوطن ويجب أن ندافع عن لبنان فما يمارس علينا اليوم هو تهجير من البلد ومحاولة قتل من دون رصاص وما نراه هو محاولة إغتيال للشعب ويجب أن نتصدّى لهذا الواقع بالتكافل والتضامن
lebanon 24
17/06/2021 13:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل سفيرة سويسرا لدى لبنان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها الدبلوماسية وشكرها على الجهود التي بذلتها لتعزيز العلاقات بين البلدين
lebanon 24
17/06/2021 13:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هند البحرينية تتزوج للمرة الثالثة.. والعريس نجم كرة سلة لبناني (فيديو)
lebanon 24
17/06/2021 13:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

البداوي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2021-06-17
06:06 | 2021-06-17
06:00 | 2021-06-17
05:58 | 2021-06-17
05:22 | 2021-06-17
05:00 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website