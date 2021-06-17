لبنان

وزارة الصحة العامة تعمم على شركات المستلزمات إعادة الفارق المالي المحصل

Lebanon 24
17-06-2021 | 05:22
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 أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان انه "بعد التدقيق في الفواتير المقدمة إلى مصرف لبنان من شركات المستلزمات الطبية والمغروسات والكواشف المخبرية ومقارنتها مع أسعار المبيع، تعمم وزارة الصحة العامة على الشركات ذات الصلة المباشرة بالتسليم للمستشفيات والمراكز الطبية وإعادة الفارق المالي المحصل بحجة عدم حصول المعدات والمواد الطبية المذكورة على الدعم، وذلك إستنادا إلى البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 16 حزيران 2021، والذي أكد فيه تسديد المطلوب إلى المصارف".


ونبهت وزارة الصحة العامة المواطنين والمؤسسات الطبية إلى "ضرورة الحصول على إيصالات تفصيلية بالمبالغ المدفوعة، وهي كلفت لهذه الغاية فريق تفتيش لمتابعة حسن تطبيق القرارات، كما أن الوزارة لم تتوان عن إحالة المخالفين إلى القضاء المختص".


واشارت الى انها وضعت الرقم التالي: 70898514 ل"تلقي الشكاوى المكتوبة للمواطنين بهذا الخصوص فقط".
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