لبنان

باسيل استقبل السفيرة الفرنسيّة.. وهذا ما بحثه معها

Lebanon 24
17-06-2021 | 05:58
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استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سفيرة فرنسا آن غريو، وجرى عرض الملف الحكومي انطلاقا من الرؤية المشتركة على أولوية التأليف، وفي ضوء العراقيل التي لا تزال تعترض التشكيل.
 
وحضر الاجتماع الوزيرة السابقة ندى البستاني والسكرتير الأول في السفارة جان هويلبرون ومسؤول العلاقات الديبلوماسية في التيار بشير حداد.
 
 
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