لبنان

قذائف في ساقية الجنزير.. والامن يقفل المنطقة (صور)

Lebanon 24
17-06-2021 | 13:06
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أقفلت القوى الأمنية الطريق المؤدية الى منطقة ساقية الجنزير في بيروت، بعد تطويقها إثر وجود قذائف غير منفجرة في مستوعب للنفايات. 
 
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ساقية الجنزير

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