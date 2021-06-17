​ضبط مخزن أسلحة في الطريق الجديدة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 15 / 6 / 2021، دهمت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات منزل (م.ك) في منطقة الطريق الجديدة، وأوقفت كلاً من (خ.ك) و(ح.أ) كما عثرت على مخزن ذخيرة يحتوي رمانات يدوية وصواعقها وكمية من الذخيرة المختلفة.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين باشراف القضاء المختص.