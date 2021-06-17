لبنان

عون استقبل سفيرة سويسرا مودعة

Lebanon 24
17-06-2021 | 06:38
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 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفيرة سويسرا مونيكا شموتز كيرغوس، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها في لبنان.

وشكر الرئيس عون السفيرة كيرغوس على الجهود التي بذلتها خلال وجودها في لبنان من اجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، متمنيا لها التوفيق في مسؤولياتها الجديدة.
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