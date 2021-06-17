طقس الايام المقبلة.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، واستمرار تكون الضباب المحلي على المرتفعات.و جاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة .ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة).الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في بعض المناطق الداخلية، وضباب محلي على المرتفعات، كما تنشط الرياح احيانا شمالا وجنوبا.الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، واستمرار تكون الضباب المحلي على المرتفعات.السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، كما تنشط الرياح احيانا شمالا.الاحد: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة و تشكل ضباب محلي على المرتفعات، و رياح ناشطة أحيانا.- الحرارة على الساحل من 22 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 29 درجة، في الداخل من 15 الى 31 درجة.- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.- الانقشاع: جيد على الساحل متوسط احياناعلى المرتفعات بسبب الضباب- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 75%- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,27- ساعة غروب الشمس: 19,51