خريس: من يرشق بري بسهام الكذب والخداع لا يخدم المسيحيين ولا المسلمين

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير النائب علي خريس في تصريح "ان الخيارات الوطنية التي اتخذها الرئيس نبيه بري وسيتخذها دائما خلال حياته السياسية تهدف الى استقرار البلد، واخراجه من ازماته الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي يعيشها، ولا تنطلق من منطلقات طائفية ومذهبية، وهو الذي حافظ رغم عواصف الفتن التي عصفت بالوطن على ميثاقية الحياة السياسية اللبنانية".ورأى ان "من يحاول ان يرشق الرئيس نبيه بري بسهام الكذب والخداع وتعمية الحقائق والتلطي وراء بيان من هنا وتصريح من هناك، للسير قدما في عرقلة تشكيل الحكومة التي ستعالج الازمات التي يعيشها البلد لتحقيق مصالح طائفية ومذهبية، لا يخدم المسيحيين ولا المسلمين ولا سائر ابناء الوطن".واشار الى ان مواقف القيادات السياسية ب"التيار الوطني الحر" لن تثمر الا الخراب ولا تبني أوطانا ولا تحمي طوائف او شعوبا"، مؤكدا ان "زعزعة السلم الداخلي هو خدمة مجانية للكيان الصهيوني الغاصب".