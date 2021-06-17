لبنان

خريس: من يرشق بري بسهام الكذب والخداع لا يخدم المسيحيين ولا المسلمين

Lebanon 24
17-06-2021 | 07:49
A-
A+
Doc-P-834109-637595382726603174.jpg
Doc-P-834109-637595382726603174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير النائب علي خريس في تصريح "ان الخيارات الوطنية التي اتخذها الرئيس نبيه بري وسيتخذها دائما خلال حياته السياسية تهدف الى استقرار البلد، واخراجه من ازماته الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي يعيشها، ولا تنطلق من منطلقات طائفية ومذهبية، وهو الذي حافظ رغم عواصف الفتن التي عصفت بالوطن على ميثاقية الحياة السياسية اللبنانية".


ورأى ان "من يحاول ان يرشق الرئيس نبيه بري بسهام الكذب والخداع وتعمية الحقائق والتلطي وراء بيان من هنا وتصريح من هناك، للسير قدما في عرقلة تشكيل الحكومة التي ستعالج الازمات التي يعيشها البلد لتحقيق مصالح طائفية ومذهبية، لا يخدم المسيحيين ولا المسلمين ولا سائر ابناء الوطن".


واشار الى ان مواقف القيادات السياسية ب"التيار الوطني الحر" لن تثمر الا الخراب ولا تبني أوطانا ولا تحمي طوائف او شعوبا"، مؤكدا ان "زعزعة السلم الداخلي هو خدمة مجانية للكيان الصهيوني الغاصب".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:57 | 2021-06-17
12:50 | 2021-06-17
12:41 | 2021-06-17
12:34 | 2021-06-17
12:14 | 2021-06-17
11:22 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website