لبنان

تدهور شاحنة محملة بالبطيخ على طريق عام بيت جعفر - الهرمل

Lebanon 24
17-06-2021 | 07:54
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تدهورت شاحنة صغيرة (بيك آب) محملة بالبطيخ على طريق عام بيت جعفر - الهرمل، واقتصرت الاضرارعلى الماديات.
 
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