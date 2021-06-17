لبنان

بري عرض الاوضاع مع عكر وبحث مع الخليل وخواجة في الشؤون التشريعية

Lebanon 24
17-06-2021 | 08:10
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرالرئاسة الثانية في عين التينة، عضوي كتلة "التنمية والتحرير" النائبين انور الخليل ومحمد خواجة، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة والشؤون التشريعية .


كما عرض الرئيس بري آخر المستجدات السياسية والاوضاع الامنية، خلال استقباله نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر.


 وبعد الظهر التقى رئيس المجلس السيد توفيق سلطان.
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