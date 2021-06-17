لبنان

الحريري عرض وطراف آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والأوضاع العامة

Lebanon 24
17-06-2021 | 08:42
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استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في "بيت الوسط" سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، في حضور مستشاره للشؤون الدبلوماسية الدكتور باسم الشاب، وعرض معه آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والأوضاع العامة.
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الحريري

طراف

بيت الوسط

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