لبنان

إشكال وتضارب.. هذا ما حصل داخل مدرسة في طرابلس!

Lebanon 24
17-06-2021 | 08:46
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حصل اشكال تخلله تضارب داخل مدرسة المناهج في منطقة ابي سمراء في طرابلس اثناء تسليم القسائم المقدمة من دولة عربية الى اهالي المدينة. 

وافادت المصادر ان الاشكال وقع بين احد المواطنين والموظف على خلفية عدم ورود اسم المواطن داخل الجداول، ليتطور لاحقاً الى تلاسن من ثم الى تضارب بين الطرفين، ليتم تطويقه لاحقاً من دون سقوط اصابات.
 
 
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