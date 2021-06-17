لبنان

حسن عرض تعزيز التعاون مع الأونروا.. وأبو فاعور: البعض في القطاع الصحي لا يسير إلى بعصا القانون الغليظة

Lebanon 24
17-06-2021 | 09:52
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 إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن النائب وائل أبو فاعور وبحث معه في الأوضاع العامة ولا سيما الجهود المبذولة لمواجهة احتكار وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح أبو فاعور في تصريج "أن اللقاء كان فرصة للإشادة مجددا بجهود الوزير حسن في موضوع كورونا، وتأكيد الدعم والتأييد لعمليات الدهم التي نفذها أخيرا لمستودعات التجار والمحتكرين والمستوردين الذين وجدوا في الضائقة المعيشية والإقتصادية والأزمة الصحية سانحة لهم لممارسة المزيد من الجشع".

وقال:" أبلغني الوزير حسن أن المستلزمات الطبية التي كشف عليها مدعومة من قبل الدولة وتم منعها عن المواطن ما يشكل فضيحة كبرى".

وتمنى أبو فاعور على الوزير حسن إنجاز المزيد في هذا المجال، مضيفا:" أن تجربته المتواضعة في وزارة الصحة العامة أظهرت له أن البعض وليس الكل، في القطاع الصحي لا يسير إلا بعصا القانون الغليظة وعصا المحاسبة الأغلظ.

وختم متمنيًا للوزير حسن التوفيق في عمله" لأن صحة المواطن لا تحتمل الجشع والعهر الذي يمارسه بعض المحتكرين".

كوردوني
كما استقبل الوزير حسن المدير العام لوكالة الأونروا في لبنان الذي أوضح أن البحث تناول مشاريع التعاون مع الوزارة ولا سيما حملة تشجيع اللاجئين الفلسطينيين على التسجيل على المنصة الرسمية للقاح.

الإمام
والتقى الوزير حسن السفير التونسي في لبنان بوراوي الإمام الذي أشار إلى أن اللقاء "تناول التحديات الصحية المطروحة في ظل الجائحة"، مهنئا لبنان كما تونس على تمكنهما من احتوائها، لافتا إلى "ضرورة الإستمرار في مواجهتها من خلال تكثيف التعاون على المستوى الدولي وتعزيز التضامن بين الدول".

وقال:"أن البحث مع الوزير الدكتور حسن تناول كذلك تعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية والإستفادة من الخبرات المتبادلة خصوصا فيما يتعلق بقطاع الأدوية، مشيراا إلى "أن تونس بلغت في هذا المجال مستوى متقدما من التطور، وقد تم الاتفاق على متابعة البحث للإتفاق على مشاريع مشتركة".
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